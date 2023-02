Les Championnats du monde de natation 2025 se tiendront à Singapour

Les Mondiaux 2025 comprendront six disciplines : natation en grand bassin, water-polo, plongeon, plongeon de haut vol, natation artistique et natation en eau libre. Singapour organisera l'événement pour la première fois. La cité-Etat a déjà accueilli des manches de Coupe du monde dans cinq des six disciplines ainsi que les Mondiaux juniors de natation, a indiqué World Athletics.

Plus de 2 500 athlètes issus de 209 pays devraient participer à ces Mondiaux, selon la fédération internationale. Les dates exactes de l'événement doivent encore être précisées.

En raison des changements dans le calendrier provoqués par la pandémie de coronavirus, il y aura quatre Championnats du monde en quatre ans alors qu'ils se tiennent normalement tous les deux ans, les années impaires. Après Budapest en 2022, Fukuoka accueillera l'édition 2023. Doha sera la ville hôte de l'édition 2024. Les Mondiaux 2025 devaient initialement se tenir à Kazan, mais après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, World Aquatics cherchait un nouveau site.