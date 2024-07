Les douze Belgian Cats à l'entraînement, le mental pas négligé par le staff

Le cinq de base de la veille, soit Antonia Delaere, Julie Vanloo, Becky Massey, Emma Meesseman et Kyara Linskens, a quelque peu levé le pied lors de la dernière demi-heure. Linskens avait d'ailleurs le genou bandé mais s'est entraînée normalement.

À la fin de l'entraînement, qualifié de "bon" par l'adjoint Pascal Angilis, Rachid Meziane s'est attardé sur un message diffusé sur l'un des écrans du Lange Munte où l'on pouvait lire la mention suivante :"Sometimes losing is the stepping stone to something greater. We're stll in the race! Let's go Cats!" ("Parfois, la défaite est un tremplin vers quelque chose de plus grand. Nous sommes toujours dans la course! Allez les Cats!" en anglais, ndlr). En début de journée, le coach a évoqué la seconde chance que doivent saisir les Cats alors que certains athlètes doivent parfois quitter les Jeux au bout de quelques secondes.