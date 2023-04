Les Los Angeles Clippers et Golden State valident leur ticket pour les playoffs

Les Los Angeles Clippers et Golden State ont décroché les deux dernières places directes pour les playoffs de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, à l'issue de la dernière journée de la saison régulière dimanche.

Les Clippers terminent à la 5e place de la conférence Ouest et retrouveront Phoenix au premier tour des playoffs. Les Warriors se classent 6es qui affronteront eux Sacramento, battus 109-95 à Denver, au premier tour.

Battu 95-106 par Charlotte, Cleveland termine 4e devant New York, battu par Indiana 136-141, et Brooklyn.

À l'Est, tout était déjà décidé avant cette dernière journée. Milwaukee, battu 121-105 par Toronto, termine en tête de la conférence devant Boston, vainqueur d'Atlanta (120-114), et Philadelphie, tombeur de Brooklyn (105-134).

Les Los Angeles Lakers finissent eux à la 7e place après leur victoire 128-117 contre Utah et affronteront Minnesota, 8e après sa victoire 113-108 contre la Nouvelle-Orléans, au barrage. Le vainqueur de ce duel rencontrera Memphis, battu 100-115 par Oklahoma City, au premier tour. Le perdant sera lui opposé au vainqueur du match entre la Nouvelle-Orléans, 9e, et Oklahoma City, 10e. Le gagnant de ce dernier match affrontera Denver en playoffs.

Septième, Miami, qui a battu Orlando (123-110), affrontera Atlanta au barrage. Le vainqueur défiera Boston au premier tour des playoffs et le perdant sera opposé au vainqueur du match entre Toronto, 9e, et Chicago, 10e, vainqueur 103-81 de Detroit. Le gagnant de cette rencontre jouera face à Milwaukee en playoffs.

Les autres affiches du premier tour à l'Est mettront aux prises Philadelphie à Brooklyn et Cleveland à New York.