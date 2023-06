Les premiers Belges en action en kayak et en padel mercredi

À 10h39, Hermien Peters et Lize Broekx disputeront les séries du 500m en K2 quelques minutes avant Artuur Peters et Bram Sikkens qui débuteront les séries du 500m en K2 à 10h53. Les demi-finales sont programmées dans l'après-midi, à partir de 15h53.

En padel, les seizièmes de finale des doubles dames et messieurs sont au programme mercredi. La paire formée par Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach, tête de série N.5, ouvriront le bal à 9h00 contre les Allemandes Maria Clement et Corina Scholten. Plus tard dans la journée, Dorien Cuypers et Elyne Boeykens défieront les Néerlandaises Stephanie Weterings et Marcella Koek.