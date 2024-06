Les Red Dragons battent le Portugal 3-2 dans leur 5e rencontre

Les Red Dragons, l'équipe nationale belge masculine de volleyball (FIVB 17), ont battu le Portugal (FIVB 22) 3-2, au terme de leur 5e match de poules dans l'European Golden League samedi à Tarnow, en Pologne. Les scores des sets ont été les suivants: 25-22, 29-31, 19-25, 25-18 et 15-11.

Les Red Dragons comptent trois succès et deux défaites. Après des revers 1-3 contre la Croatie (FIVB 23) et 0-3 face à la Finlande (FIVB 24), ils ont battu 3-0 l'Azerbaïdjan (FIVB 78) et 3-2 la Macédoine du Nord (FIVB 41).

La Belgique, éliminée de la course au Final Four, jouera son dernier match dimanche contre l'Ukraine (FIVB 14), toujours à Tarnow. Au classement, les Red Dragons occupent la huitième place avec sept points.