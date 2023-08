Les Red Lions et les Red Panthers ambitieux à Mönchengladbach

L'Euro de hockey se dispute à partir de vendredi et jusqu'au 27 août à Mönchengladbach, en Allemagne. L'évènement concerne tant les messieurs que les dames avec les Red Lions et les Red Panthers côté belge.

Le sélectionneur néerlandais des Red Lions Michel van den Heuvel a choisi de se passer des expérimentés Tom Boon, Sébastien Dockier et Tanguy Cosyns pour faire appel aux jeunes Nelson Onana et William Ghislain. Championne d'Europe à Wilrijk en 2019, la Belgique avait pris la 3e place en 2021, quelques semaines avant de décrocher l'or olympique à Tokyo.

Huit pays sont concernés. Chez les messieurs, la Belgique, championne olympique et vice-championne du monde, est versée dans le groupe A avec l'Angleterre (dimanche 12h30), l'Espagne (lundi 20h30) et l'Autriche (23 août à 10h). La poule B comprend la France, l'Allemagne, tombeuse des Belges en finale de la Coupe du monde début 2023, les Pays-Bas, champions d'Europe en titre, ainsi que le pays de Galles.

Chez les dames, les Belges du Néerlandais Raoul Ehren entament leur Euro contre l'Italie samedi (11h), joueront contre l'ogre néerlandais le 20 août (15h) et ponctueront leur phase de poules par un duel contre l'Espagne le 22 août (17h). L'autre groupe est composé de l'Angleterre, l'Allemagne, l'Irlande et l'Écosse. Médaillées de bronze en 2021, les Red Panthers ambitionnent de disputer la finale. Elles pourront notamment s'appuyer sur Charlotte Englebert et Michelle Struijk, dernières lauréates du Stick d'Or et patronnes du jeu noir-jaune-rouge.

Tant chez les messieurs que chez les dames, les deux premiers se qualifieront pour le dernier carré. Le vainqueur de chaque tableau sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.