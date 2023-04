Luca Brecel défiera le triple champion du monde Mark Williams au 2e tour

Brecel s'était qualifié samedi soir pour les huitièmes de finale pour la première fois en six participations grâce à une victoire 10-9 sur l'Anglais Ricky Walden (WS 24).

Brecel, 28 ans, trouvera sur sa route, à partir de jeudi, un adversaire très expérimenté. "The Welsh Potting Machine" a effectué ses débuts au Crucible Theatre en 1997 et y a remporté trois titres mondiaux, en 2000, 2003 et 2018. L'an passé, il avait atteint les demi-finales.