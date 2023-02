Marie Bilo crée la surprise et s'empare du titre en cross court

Marie Bilo a remporté le cross court féminin du championnat de Belgique de cross, dimanche à Laeken. La Flandrienne orientale de 19 ans a remonté et dépassé Mariska Parewyck sur la fin.

Annelies Nijssen était la grande favorite de cette course mais elle a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Mariska Parewyck a donc hérité de ce rôle. Elle l'a assumé en accélérant dans le dernier tour. Elle s'est forgée une belle avance mais a présumé de ses forces et n'a pu résister au retour de Marie Bilo dans la dernière ligne droite. Parewyck a réussi à conserver la deuxième place et a ainsi remporté le classement final de la CrossCup, Lotte Scheldeman a terminé en troisième position comme l'année dernière.

"Quand j'ai appris que Nijssen ne participait pas, j'ai commencé à viser la première place", a raconté Bilo après son succès. "Quand Mariska est partie, je ne pensais vraiment pas que j'allais revenir. Je suis très heureuse d'y être parvenue."

Bilo a changé d'entraîneur au début de l'année. Elle s'entraîne désormais sous la direction de Tine Bex à Gand, dans le même groupe d'entraînement que Tibo De Smet, le détenteur du record national sur le 800 m en salle.