Matthew Wearn, mari d'Emma Plasschaert, conserve son titre olympique en ILCA 7

Avant la course aux médailles, les trois athlètes occupaient déjà les trois premières places du classement. Wearn a couronné son tournoi en remportant également la course aux médailles. Avec un total de 40 points (le pire résultat étant retiré), il a terminé avec 16 points de moins que Kontides (56 points) et 40 points de moins que Peschiera (80 points). William De Smet n'a pas pu se qualifier pour la course aux médailles et a terminé à la 22e place après les régates qualificatives.

Aujourd'hui âgé de 28 ans, Wearn avait remporté son premier titre olympique il y a trois ans à Tokyo dans la catégorie alors appelée Laser. Fin janvier, l'Australien s'était également adjugé le titre de champion du monde à domicile à Adélaïde. Plasschaert, qui a épousé Wearn au début de l'année dernière, a terminé plus tôt dans la journée à la 7e place en ILCA 6 (dériveur dames).