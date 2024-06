Matthias Casse est prêt pour les Jeux: "Je peux affronter n'importe qui"

Le N.1 mondial dans la catégorie -81 kg s'était incliné dès son deuxième combat, au troisième tour des Mondiaux il y a un mois, alors qu'il avait atteint la finale des quatre éditions précédentes. "On apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Le judo que j'ai proposé n'était sûrement pas mauvais, mais j'ai appris des choses qui me serviront pour le futur" a-t-il exposé. "Je ne peux pas parler d'une préparation parfaite, mais je ne peux pas me plaindre. J'ai réalisé de bons stages et les choses fonctionnent comme elles le devraient".

Aux Jeux de Tokyo, Casse avait concouru avec une blessure à l'épaule. Il devrait démarrer ceux de Paris sans problème physique. "Je n'ai pas de blessure et je suis en pleine forme. Je suis bien suivi par une équipe de kinésithérapeutes et je ne prends pas trop de risques. Tant que je suis en bonne forme physique et que mon judo est bon, je peux gagner partout."