Michael Somers, 25e du semi-marathon: "Une bonne répétition générale avant Paris"

Troisième sélectionné belge dans le marathon des Jeux Olympiques de Paris, Michael Somers a honoré sa sélection et participé dimanche au semi-marathon de l'Euro de Rome, dimanche matin. Contrairement à Bashir Abdi et Koen Naert qui ont privilégié leur préparation olympique en partant en stage en Afrique.

Vingt-cinquième à l'arrivée, l'Anversois affichait une véritable satisfaction dans la mesure où cette course n'était pas un réel objectif. "Ce fut une bonne répétition générale pour Paris pour tester les effets de la chaleur sur le corps et tester les moyens de lutter contre elle dans une compétition de cette intensité. C'était le plus important pour moi. Et bien sûr faire le mieux possible. Si je n'étais pas du tout en forme j'aurais laissé ma place à un autre."

Il a coupé la ligne d'arrivée après 1h03:20 d'efforts à moins d'une minute de son record (1h02:23).