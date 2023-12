Mikaela Shiffrin s'offre la descente de Saint-Moritz

Shiffrin, qui détient déjà le record absolu de succès, décroche la 91e victoire de sa carrière en Coupe du monde, mais la quatrième seulement en descente. La quintuple détentrice du gros globe de cristal ne s'était plus imposé dans cette discipline depuis le 16 mars 2022 à Courchevel/Meribel. Elle signe sa troisième victoire de la saison, après les slaloms de Levi et Killington.

Shiffrin s'est imposée en 1:28.84. Elle a devancé de 15/100e l'Italienne Sofia Goggia, victorieuse vendredi du premier super G de Saint-Moritz. Une autre Italienne, Federica Brignone, a pris la troisième place à 17/100es. Viennent ensuite deux Autrichiennes, Cornelia Hütter, quatrième à 28/100e, et Mirjam Puchner, cinquième à 39/100es.

Shiffrin creuse l'écart au classement général de la Coupe du monde. Après 9 épreuves sur 43, l'Américaine totalise 620 points, 195 de plus que Brignone et 215 de plus que la Suissesse Lara Gut-Behrami, 13e samedi.

L'étape de Saint-Moritz se termine dimanche avec un second super G.