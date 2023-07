Nafi Thiam deuxième à la longueur avec un bond à 6m47: "du bon et du moins bon"

La victoire est revenue à la Burundaise Marthe Koala (6m58).

"Il y a eu du bon et du moins bon dans mes prestations", a commenté Nafi Thiam. "Ma course était bonne, mais mon travail dans les airs moins. Je réfléchissais trop. Je veux trop bien faire, et parfois je me crispe au lieu de me détendre. Je ne me déploie pas complètement alors que cela devrait être ma force. La bonne nouvelle est que je n'ai rien senti à mes tendons d'Achille. Ce n'était pas le cas ces dernières semaines."