Nafi Thiam fait l'impasse sur Götzis et ne prévoit pas d'heptathlon avant les Mondiaux

"Pour l'instant, elle ne prévoit pas d'heptathlon avant les championnats du monde, mais nous nous laissons les possibilités ouvertes et préparons une série de concours en vue des championnats du monde", a annoncé l'équipe de Nafi Thiam. "Elle ne va pas concourir à Götzis", où sa dernière participation remonte à 2018. Un an plus tôt, elle y avait établi son record de Belgique de 7.013 points.

Nafi Thiam a encore le temps de préparer ses championnats du monde, puisque ceux-ci se dérouleront du 19 au 27 août prochains à Budapest.