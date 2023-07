Nasa Hataoka prend la tête de l'US Open féminin de golf

Hataoka, 23 ans, a signé la meilleure performance de la journée avec un tour en 66 coups, six sous le par, avec six birdies. Lauréate de six tournois sur le circuit LPGA, la Japonaise totalise 209 coups, sept sous le par, et compte un coup d'avance sur l'Américaine Allisen Corpuz et deux sur l'Américaine Bailey Tardy et la Sud-Coréenne Kim Hyo-joo.

Hataoka, 20e mondiale, tentera dimanche de devenir la troisième Japonaise à remporter un titre majeur,