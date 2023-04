NBA: Denver domine Minnesota, les Lakers, les Clippers et le Heat créent la surprise

Denver a largement dominé Minnesota (109-80), lors du match 1 de leur série de play-offs de NBA, au terme d'une soirée marquée par les victoires surprises du Miami Heat à Milwaukee et des deux équipes de Los Angeles, Lakers et Clippers, à Memphis et Phoenix.

Outre ces revers inattendus à domicile, les Bucks, tête de série numéro un à l'Est, et les Grizzlies, N.2 à l'Ouest, ont enregistré les blessures de leurs joueurs vedettes, Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Ja Morant (Grizzlies), incertains pour la suite.