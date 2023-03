NBA: Giannis règne chez les Kings, Thompson brûlant face aux Suns

Sacramento, qui a vainement tenté de s'accrocher, dans le sillage de DeAaron Fox (35 pts), cède sa deuxième place à l'Est à Memphis, vainqueur (104-88) à Dallas. Le collectif des Grizzlies, même privé de Ja Morant écarté indéfiniment pour avoir brandi une arme dans un strip-club, avait une toute autre épaisseur que celui des Mavs, sans Lukla Doncic et Kyrie Irving (8e).

Les Kings, valeureux et guidés par Domantas Sabonis en mode triple-double (23 pts, 17 rbds, 15 passes), ont compté 15 points d'avance en première période. Puis le "Greek" (le Grec) est devenu "Freak" (monstrueux), inscrivant 19 points en neuf minutes dans le seul troisième quart-temps.

Avec cette 20e victoire en 22 rencontres, Milwaukee, champion en 2021, affirme un peu plus sa domination à l'Est, d'autant que son dauphin Boston, surprise du jour, a concédé sa quatrième défaite en six matches à Houston, chez le dernier de la conférence Ouest (111-109), malgré 43 points de Jaylen Brown.

Jayson Tatum, lui, a passé une soirée difficile, plombé par une adresse défaillante (8/22 dont 2/10 derrière l'arc) jusque dans ce double-pas manqué à la dernière seconde, pour tenter d'arracher la prolongation.