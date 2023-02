NBA: Irving va quitter Brooklyn pour Dallas et Luka Doncic

Les Brooklyn Nets ont conclu un accord pour échanger Kyrie Irving avec les Dallas Mavericks, où il sera associé au prodige Luka Doncic, quelques jours après que le meneur vedette controversé ait demandé à partir, ont rapporté les médias américains dimanche.

Selon le média en ligne The Athletic, les Nets obtiendraient l'arrière Spencer Dinwiddie, l'ailier Dorian Finney-Smith et plusieurs choix de draft dans cet échange.

Alors que les échanges ne seront plus autorisés après jeudi, de nombreuses rumeurs avaient lié Irving à plusieurs franchises de la NBA, dont les Phoenix Suns et les deux de Los Angeles, les Lakers et les Clippers.

Le joueur de 30 ans, rapportent des médias, a demandé son transfert après l'échec des discussions sur une prolongation de son contrat avec la franchise new-yorkaise. Les Nets n'ont pas voulu lui offrir un contrat maximum entièrement garanti avant la saison mais, selon The Athletic, un contrat avec des "clauses de garantie" qui n'a pas été "du goût" de l'intéressé.

Les négociations entre les Nets et les Mavericks se sont accélérées dans la journée de dimanche, précise de son côté la chaîne de télévision ESPN. Sacré champion NBA en 2016 aux côtés de LeBron James, Irving, joueur talentueux mais réputé ingérable, affiche des moyennes de plus de 27 points, cinq rebonds et sept passes par match cette saison, assumant la charge offensive de Brooklyn depuis qu'une blessure à un genou a mis l'autre star de la franchise, Kevin Durant, sur la touche.