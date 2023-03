NBA: Ja Morant (Grizzlies) suspendu pour huit matches pour son arme à feu brandie

Le 4 mars au petit matin, Morant, 23 ans, un des joueurs les plus en vue du championnat, avait posté un livestream, dans lequel il tenait brièvement une arme de poing dans une discothèque, à Glendale dans le Colorado.

"Je me rends compte de ce que j'ai à perdre (...) Il s'agit simplement d'être plus responsable, plus intelligent et d'éviter de prendre es mauvaises décisions", déclaré Morant dans une interview accordée à ESPN.

La police locale avait ouvert une enquête et "conclu que personne n'avait été menacé par l'arme à feu et qu'en fait, aucune arme à feu n'avait été retrouvée", décidant de ne pas inculper le jeune homme.