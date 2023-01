NBA: James irradie encore dans la défaite, Jokic sauve Denver

Stratosphérique, avec 46 points marqués dont 9 paniers primés, mais trop seul, LeBron James n'a pu empêcher une nouvelle défaite des Lakers contre les Clippers (133-115), mardi en NBA, pendant que Nikola Jokic est parvenu à sauver Denver à La Nouvelle-Orléans (99-98).

A 38 ans, "LBJ" a-t-il jamais été aussi fort? La question se pose actuellement à chacune de ses sorties, presque toujours ponctuées d'une "masterclass". En ce mois de janvier, soit dix matches, il tourne à 35 points de moyenne et 51,8% de réussite aux tirs.

De quoi rattraper à très grande vitesse Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pts), puisqu'il ne lui manque plus que 178 unités pour dépasser la légende au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire.

Durant ce derby "angeleno", "LBJ" (8 rbds, 7 passes, 2 interceptions) en a profité pour battre son record personnel de paniers derrière l'arc, tout en se targuant d'avoir désormais marqué au moins 40 points à toutes les équipes de la ligue.

Il a ainsi vainement sonné le réveil des Lakers, comateux durant trois quart-temps et en mode gruyère défensivement, face à des Clippers autrement plus performants collectivement, dans le sillage de Paul George (27 pts, 9 rbds) et Kawhi Leonard (25 pts, 9 rbds).

- "Nous devons l'aider" -