NBA: Jokic et les Nuggets battent Philadelphie, Minnesota gâche la fête à Sacramento

"On n'a pas fait du bon boulot aujourd'hui", a commenté Jokic malgré cette quatrième victoire de rang. "On contrôle depuis le début du match et dans le quatrième quart-temps, on perd le contrôle. On a pris des mauvais tirs, on a pas joué en défense et ils sont revenus".

L'entraîneur de Philadelphie, Doc Rivers, a admis avoir pris la "décision difficile" de laisser Embiid au repos à cause d'un mollet douloureux. "Nous voulons l'avoir en bonne santé avec toute l'équipe pour les play-offs," a-t-il dit, alors que les Sixers sont troisièmes de la conférence Est.

Tout était prêt à Sacramento pour fêter le retour des Kings dans les play-offs, une première depuis 2006, mais la fête à été gâchée par Minnesota, vainqueur (119-115) avec notamment 20 points de Jaden McDaniels. Les Timberwolves emportent leur quatrième succès consécutif et reviennent à hauteur du champion en titre, Golden State, à la sixième place à l'Ouest.