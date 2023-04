NBA: LaVine et Chicago enterrent les Raptors, le Thunder foudroie les Pelicans

Toronto a souvent eu le contrôle de la partie grâce à Pascal Siakam (32 pts) et Fred VanVleet (26) mais a laissé filer la victoire par un enchaînement de ratés aux lancer-francs (18 sur 36, soit un taux de réussite de 50% seulement).

L'entraîneur de Chicago Billy Donovan a salué la prestation "extraordinaire" et "phénoménale" de l'arrière de 28 ans.

La tâche était pourtant difficile avec un déficit de 19 points à remonter au troisième quart-temps. Mais LaVine, aidé par 23 points de DeMar DeRozan, un ancien des Raptors, et 14 points de Nikola Vucevic (avec 13 rebonds et 4 passes décisives) ont assuré le succès des Bulls.

"C'est beaucoup de ratés", a commenté l'entraîneur de Toronto, Nick Nurse. "On ne peut pas tous les mettre, mais si on en rate plus de 10 dans une partie, c'est difficile de gagner".

- Les jeunes du Thunder -

Malgré l'avantage du terrain, La Nouvelle-Orléans s'est incliné face aux jeunes d'Oklahoma City (123-118) -- 21 ans de moyenne pour le Cinq majeur -- qui a su résister à la pression des Pelicans.