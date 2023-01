NBA - Les Celtics viennent à bout des Lakers en prolongation

(Belga) Boston est venu à bout des Lakers 125-121 après prolongation dans le classique du championnat nord-américain de basket entre les deux équipes les plus titrées, 17 sacres chacune, samedi.

La fin de match a été houleuse, car une faute de Jayson Tatum sur LeBron James, sur l'ultime pénétration dans le dernier quart-temps, n'a pas été sifflée. Furieux, "LBJ" a hurlé à l'injustice et Patrick Beverley a écopé une faute technique, après avoir amené un appareil photo aux arbitres pour leur montrer le cliché accablant leur mauvais jugement. Les cinq minutes de prolongations ont souri aux Celtics, où Jaylen Brown a terminé avec 37 points et Jayson Tatum avec 30. La grosse prestation de James (41 points) n'a pas suffi aux Lakers. Après trois défaites de suite, les Celtics, leaders à l'Est (36 victoires, 15 défaites), reprennent leur marche en avant. Les Lakers (23 victoires, 27 défaites) sont 13es à l'Est. L'autre affiche de la soirée à vue la victoire de Philadelphie, deuxième à l'Est (32 victoires, 16 défaites), sur Denver, leader à l'Ouest (34 victoires, 16 défaites), sur le score de 126 à 119. Le choc des titans entre Joel Embiid et Nikola Jokic a été largement remporté par le Camerounais des Sixers, auteur de 47 points et 18 rebonds face aux 24 points du Serbe des Nuggets. Brooklyn (30 victoires, 19 défaites) a conforté sa quatrième place à l'Est en battant 122-115 New York, grâce aux 32 points de Kyrie Irving. Les Clippers (28 victoires, 24 défaites) ont engrangé un cinquième succès de rang, 113-120 à Atlanta, avec 32 points de Kawhi Leonard, et grimpent en quatrième position à l'Ouest. (Belga)