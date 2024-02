NBA: Mac McClung gagne encore le concours de dunk du All-Star Weekend

La soirée avait débuté de façon poussive avec le très mal conçu concours d'adresse, qui a opposé trois équipes de trois joueurs sur plusieurs épreuves, entre passes, tirs et conduite de balle.

Un moment très brouillon qui a vu Victor Wembanyama continuer son week-end contrasté, après avoir été vite éliminé du tournoi des jeunes talents vendredi. Son équipe, avec Anthony Edwards et Paolo Banchero a terminée dernière en montrant peu d'énergie à la tâche, contrairement aux vainqueurs, les locaux des Indiana Pacers (Tyrese Haliburton, Myles Turner et Bennedict Mathurin).

Le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard a lui remporté comme l'an passé le concours de tirs à trois points, battant à l'issue d'une finale serrée Karl-Anthony Towns et Trae Young.

Deux autres gâchettes ont ensuite assuré le show avec un duel à trois points entre le star des Golden State Warriors Stephen Curry et l'Américaine Sabrina Ionescu, artilleuse du New York Liberty et de Team USA.