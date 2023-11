Neuf Belges en Roumanie début décembre

La fédération belge de natation a communiqué mercredi sa sélection sur base des championnats de Belgique disputés la semaine dernière à Sint-Amandsberg, à Gand.

Côté féminin, seront à l'eau Zinke Delcommune (200m 4 nages, 200m libre), Sarah Dumont (400m 4 nages, 400m, 800m et 1500m libre), Valentine Dumont (100m, 200m et 400m libre, ainsi que 200m papillon), Lucie Hanquet (1500m libre), Camille Henveaux (200m, 400m et 800m libre), Grace Palmer (200m brasse et 800m libre), Alisée Pisane (400m et 1500m libre) et Lotte Vanhauwaert (200m libre).