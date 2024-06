Neuvième défaite de suite pour Washington et Julie Vanloo

Washington s'est incliné 76-59 face à Connecticut Sun, mardi, dans le championnat nord-américain féminin de basket (WNBA). Julie Vanloo a joué 21:41 pour les Mystics, terminant la rencontre avec 5 points, 5 assists et 3 rebonds.

Les Mystics menaient 32-33 à la pause dans ce choc des extrêmes avant de connaître un troisième quart-temps difficile, conclu sur un partiel de 26-10. Aaliyah Edwards (14 points) a été la plus en vue du côté de Washington. DeWanna Bonner a inscrit 20 points pour Connecticut Sun.

Les Mystics concèdent une neuvième défaite en autant de rencontres et occupent la sixième et dernière place de la conférence Est. Washington est la seule équipe à ne pas avoir encore gagné cette saison. Connecticut affiche le bilan inverse, neuf victoires en neuf rencontres, et trône en tête de cette conférence.

Washington jouera son prochain match jeudi contre Chicago Sky.