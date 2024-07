Nicolo Martinenghi remporte le 100m brasse devant Adam Peaty

L'Italien Nicolo Martinenghi a remporté le 100m brasse des Jeux Olympiques de Paris, dimanche, dans le bassin de la Défense Arena. En 59.03, il a devancé le Britannique Adam Peaty, double tenant du titre, et l'Américain Nic Fink, qui sont arrivés ex aequo (59.05) et se partagent la médaille d'argent.