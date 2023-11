Niels Bruynseels et Gilles Thomas 5e et 6e du Grand Prix

Niels Bruynseels, en selle sur le hongre de neuf ans Origi, et Gilles Thomas, associé à l'étalon de neuf ans Ermitage, ont terminé cinquième et sixième du Grand Prix du jumping quatre étoiles de Maastricht, aux Pays-Bas, dimanche.

Des onze cavaliers qualifiés pour le barrage, six d'entre eux ont réalisé un deuxième parcours sans faute. Bruynseels (36.89) et Thomas (37.64) ont été les plus lents: Maikel van der Vleuten a gagné avec l'étalon belge Luigi en 33.95. Willem Greve (Highway, et Mathijs van Asten (Sirocco) ont complété un podium entièrement néerlandais.

Wilm Vermeir (Jacqmotte) et Annelies Vorsselmans (Kurly) ont réalisé un premier parcours sans faute, mais ont dépassé le temps imparti. Vermeir (un point de pénalité) s'est classé treizième et Vorsselmans (trois points de pénalité) quinzième. Coupable d'une faute sur l'oxer, Pieter Devos (Jarina) a terminé vingtième.