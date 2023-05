Open d'Italie : classement après le premier tour

1. Matthieu Pavon (Fra) 63 -8; 2. Maximilian Kieffer (All) 65; Julien Guerrier (Fra) 66, Ashun Wu (Chi) 66; 5. Todd Clements (Ang) 67, Marcel Siem (All) 67, Jorge Campillo (Esp) 67, Tapio Pulkkanen (Fin) 67; 9. Niklas Nørgaard (Dan) 68, Kalle Samooja (Fin) 68, John Catlin (USA) 68, Romain Langasque (Fra) 68, Adrian Meronk (Pol) 68, Jordan Smith (Ang) 68, Adrian Otaegui (Esp) 68, Paul Yannick (All) 68, Santiago Tarrio (Esp) 68; 119. Nicolas Colsaerts (Bel) 75