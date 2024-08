Oshin Derieuw avant d'affronter Yang Liu, championne du monde: "Il faudra faire mieux"

À 37 ans, Derieuw a battu Moreira, une adversaire qu'elle connaît bien pour avoir régulièrement partagé des séances d'entraînement avec elle. Cependant, la Capverdienne de 35 ans s'est montrée clairement supérieure en début de combat. "Je sentais que je n'étais pas encore dedans. C'était la première rencontre, cela faisait longtemps, et en plus contre quelqu'un que je connais bien et qui m'est chère", a expliqué Derieuw.

"Perdre un round, cela m'est déjà arrivé. Il faut avoir le déclic. Les juges apprécient beaucoup la boxe offensive. C'est comme cela que j'ai marqué mes points. Dans les deuxième et troisième rounds, mes coups étaient plus nets, elle devenait un peu plus désordonnée et j'ai pris le dessus."