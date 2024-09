Ostende remporte le classico face à Charleroi, Courtrai crée la surprise à Leiden

Grâce à un deuxième quart-temps très solide (29-14) mais aussi à la profondeur de son banc (42 points contre 20), Ostende a lancé sa nouvelle saison par un succès (83-71) dans le 'classico' l'opposant au Spirou Charleroi pour le compte de la première journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Avec ce succès, Ostende occupe la première place au classement provisoire à égalité avec le Brussels, Limburg, Louvain et Courtrai. Du côté hollandais, Zwolle, Groningen, QST United et Den Helder l'ont également emporté et partagent ainsi cette première place au classement commun.