Pour Jonathan Sacoor, il faut un Doom en forme pour espérer prendre une médaille

Samedi à 21h00, les Tornados seront à nouveau sur la piste du stade de France pour tenter d'arracher la seule médaille qui manque à leur palmarès. Jonathan Sacoor pense que cette fois sera la bonne. "Tout est possible. Cela reste une course relais et une finale olympique. Nous y croyons à fond", insiste-t-il.

Les chances de réussite des Tornados augmenteraient sensiblement avec un Alexander Doom en forme. Le coureur a été touché aux adducteurs lors de sa demi-finale mardi. "Nous avons besoin de lui pour prendre une médaille. Il faut être réaliste. Dans sa forme actuelle, Alexander est un gros plus pour l'équipe", ajoute Jonathan Sacoor. "Mais quelle que soit sa décision, nous la soutiendrons pleinement."

Florent Mabille, troisième relayeur vendredi matin, a fait une excellente course. Il a transmis le relais à Kevin Borlée alors que la Belgique était en tête. "J'avais un sentiment incroyable", a-t-il commenté. "J'ai tout donné. Les vingt derniers mètres ont peut-être été un peu plus difficiles. Mais Jacques (Borlée, entraîneur des Tornados, NDLR) m'avait déjà dit que je me retrouverais probablement dans cette position et que personne ne pouvait me passer. Ça a marché (rires). J'ai aussi énormément apprécié l'ambiance dans le stade. Une fois que je suis entré, je ne pouvais plus attendre. C'était fantastique."