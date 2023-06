Pour le climat, le tour du littoral breton en 25 jours et 9 h

"Ca y est, le record est battu, d'un peu plus de deux jours", s'est réjoui l'athlète, joint au téléphone par l'AFP peu après son arrivée.

2.110 km courus le long du sentier littoral breton (GR34) en seulement 25 jours et 9 heures: c'est le record établi dimanche à son arrivée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) par l'"éco-aventurier" Nicolas Vandenelsken, un exploit destiné à alerter sur le dérèglement climatique.

"Tous les ans, le trait de côte bouge, je m'en suis bien aperçu", avec par exemple "un chemin interdit à cause de l'érosion" à son arrivée dans les Pays-de-la-Loire.

Nicolas Vandenelsken avait souhaité établir un nouveau record pour attirer l'attention sur les bouleversements climatiques et l'érosion des côtes bretonnes, terrain de jeu des trailers à protéger: "je me sers de mes jambes pour alerter".

"Je suis soulagé et content d'avoir fait ce record symbolique. Il y a eu des moments douloureux", comme ces "ampoules aux pieds voici sept ou huit jours", raconte-t-il.

Parti le 31 mai du Mont-Saint-Michel (Manche), le coureur de 31 ans a couru environ 82 km par jour depuis le début de son périple, avec plus de 24.400 mètres de dénivelé cumulé sur ce chemin connu pour son parcours sinueux et son relief escarpé.

De son exploit sportif, Nicolas Vandenelsken va "faire un film pour retracer tout ce qu'on a vu, pour aller interpeller les gens et les faire passer à l'action, faire bouger les entreprises et les élus sur le changement climatique", dit-il.

"C'est directement impacté par le changement climatique, on le voit à l'oeil nu, et puis il y a aussi l'impact sur la biodiversité, les problèmes d'algues vertes", ajoute l'"éco-aventurier".

Nicolas Vandenelsken, qui avait déjà enchaîné 110 marathons en 110 jours à l'automne dernier, s'élançait dès 6H30 le matin, jusqu'à 21H00 ou 22H00 le soir. Une étape s'est même terminée à une heure du matin.

Muni de quelques fruits secs et de gourdes d'eau sucrée et salée, il ne se ménageait qu'une courte pause d'une demi-heure pour déjeuner, généralement après 42 km de course, équivalent d'un marathon.

Le précédent record de traversée du GR 34 était détenu par Jéremy Desdouets, signé en juin 2021 après 27 jours, 11 heures et 35 minutes de course.

Un randonneur moyen parcourt le GR34 en une centaine de jours, à raison de 20 km par jour.