Pour Rachid Meziane, la Belgique devient une équipe lambda quand elle ne joue pas ensemble

"Notre solution pour battre des équipes talentueuses comme l'Allemagne, c'est de jouer et défendre ensemble. Quand ce n'est pas le cas, on voit que la Belgique est vulnérable et devient une équipe lambda", a lancé Rachid Meziane après la défaite de ses Belgian Cats contre l'Allemagne (83-69) en ouverture de leur tournoi olympique, lundi au stade Pierre Mauroy de Lille.

Finalement privées de Julie Allemand, victime d'une blessure musculaire jeudi dernier, les Cats ont dû faire sans leur habituelle meneuse titulaire. Avant la rencontre, le coach français avait insisté sur l'importance d'imposer son style de jeu face à des Allemandes physiquement costaudes. "Nous n'avons pas développé le jeu que nous avons l'habitude de développer. Alors oui Julie nous aurait fait du bien grâce à sa lucidité, sa sérénité et sa créativité, ce qui nous a fait défaut dans ce match. En préparation, on a fait de bonnes choses sans elle mais dès que le niveau s'élève un peu, nous sommes en difficulté", a expliqué le Français, "déçu et frustré" par la prestation de son équipe. "On aurait voulu montrer quelque chose qui nous ressemble un peu plus."

Beau joueur, le sélectionneur a tenu à souligner la belle partition allemande. "Elles ont été beaucoup plus conquérantes et ambitieuses que nous dans le jeu. L'Allemagne a énormément progressé récemment. Elle dispose de plus de joueuses qui explorent les meilleures compétitions que nos Cats."