Première victoire pour Louvain face à Menin en Champion playoffs

Après avoir essuyé deux revers en déplacement à Maaseik et Gand pour entamer ses playoffs, Louvain a avait à cœur d'enfin se lancer dans ce championnat pour sa première joute à domicile.

Menin, qui restait également sur deux défaites en autant de sorties dans ces Champion playoffs, ne l'entendait pas de cette oreille et solidifiait son jeu pour équilibrer les échanges et les sets (21/25).

Mais la volonté et l'envie étaient bien plus présentes dans les rangs de Louvain qui, lors des deux manches suivantes, se montrait plus consistant (25/22, 25/17) afin de s'assurer une précieuse victoire.

Vendredi soir, Gand avait entamé cette troisième journée par un succès 3-1 face à Alost tandis que Maaseik a mis la main, ce samedi, sur le Clasico en s'imposant face à Roulers (3-1).