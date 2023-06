Puck Pieterse remporte la 3e manche à Leolang, en Autriche

Dès les premières montées, Pieterse a mis la pression et s'est retrouvée rapidement seule en tête. Elle a devancé les Autrichiennes Mona Mitterwallner de 38 secondes et Laura Stigger de 56 secondes. La Suédoise Jenny Rissveds a pris la 4e place à 1:25 et la Française Loana Lecomte, championne d'Europe et lauréate à Lenzerheide la semaine dernière, la 5e à 1:54. Sa compatriote la championne du monde Pauline Ferrand Prévôt s'est classée 7e à 2:18. La championne de Belgique Emeline Detilleux a terminé 41e à 8:20 et Githa Michiels 53e à un tour.

Révélée par le cyclocross, Pieterse effectue cette année ses débuts en catégorie élite en mountainbike. Elle signe déjà sa deuxième victoire en Coupe du monde. Le mois dernier, elle s'était imposée à Nove Mesto, en Tchéquie, dans la première épreuve. Grâce à sa victoire à Leogang, Pieterse a conforté sa place de leader de la Coupe du monde avec 781 points devant Ferrand Prévôt (640) et Lecomte (630). Detilleux occupe la 29e place (155) et Githa Michiels la 57e (43).