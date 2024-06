Quatre joueuses du projet Be Gold complètent la présélection des Belgian Cats pour Paris

Marie Vervaet, Sam Van Buggenhout, Sarah Dossou et Wivine Defosset, quatre joueuses du projet Be Gold mis en place par le Comité olympique belge (COIB), complètent la sélection des Belgian Cats en vue de la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, a communiqué la fédération belge de basketball dimanche.

Vervaet (Castors Braine), Van Buggenhout (Boom) et Dossou et Defosset (Namur) ont été incluses dans la sélection des Cats à l'issue du troisième stage Be Gold organisé à Courtrai. Elles rejoindront le groupe pour le début de la préparation le samedi 15 juin à Courtrai. Julie Vanloo, actuellement en WNBA, rejoindra le groupe à la mi-juillet tandis que Julie Allemand, qui poursuit sa rééducation après une blessure à la cheville, s'entraînera individuellement.

Les Belgian Cats, championnes d'Europe, entameront leur préparation par un tournoi à trois pays au Lange Munte de Courtrai. Elles affronteront la Chine le vendredi 28 juin (20h30) et la Serbie le dimanche 30 juin (17h00).