Rachid Meziane a pu compter sur les remplaçantes aussi, à commencer par Laure Resimont

Le sélectionneur français de l'équipe belge était "très heureux" d'avoir commencé de cette manière-là. "C'est très positif et les rotations que l'on a pu effectuer nous permettent d'aborder la République tchèque, notre prochain adversaire, de la meilleure manière. C'était un match très sérieux. Cela fait plaisir aussi de voir les joueuses vouloir se partager le ballon. Est-ce que le match était trop facile ? On le verra demain (vendredi). Les Tchèques ont plus d'expérience, c'est sûr, ce sera un match différent, c'est certain, mais contre Israël, on a joué le jeu jusqu'au bout en restant concentré et en respectant l'adversaire, cela explique aussi l'ampleur du score."

"Je me sens bien dans cette équipe. C'est peut-être la première année où je m'y sens à l'aise. Je veux montrer ça sur le terrain et aider l'équipe quand c'est possible. Les joueuses se connaissent très bien, on a l'expérience de jouer ensemble et cela se voit sur le terrain. On aime se partager le ballon comme le montrent nos 37 assists (un record dans un championnat d'Europe, ndlr)", a confié l'Anversoise de Kangoeroes Malines, 25 ans. "Jouer l'Euroligue avec mon club m'a permis d'acquérir encore plus d'expérience. Chaque situation qui te permet d'en prendre, tu dois l'exploiter. L'Euroligue m'aide pour ce tournoi et ce tournoi va m'aider pour l'Euroligue la saison prochaine".