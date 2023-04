Record de Belgique pour Florine Gaspard, Dumont devance Vanotterdijk sur 200m libre

Le 800m libre a également donné lieu à un duel palpitant entre Alisée Pisane, victorieuse en 8:44.25, et Lucie Hanquet (8:44.51).

Sur 200m libre messieurs, Lucas Henveaux n'est pas passé loin d'un deuxième record de Belgique en quelques heures. Après s'être emparé en séries du record que détenait Glenn Surgeloose en 1:46.91 grâce à un temps de 1:46.31, qui lui vaut une qualification pour les Mondiaux, le pensionnaire de Liège Natation a dominé la finale en 1:46.48.

Jade Smits (2:18.13) chez les dames et Lander Hendrickx (2:02.75) chez les messieurs ont été titrés sur 200m dos. Le 400m quatre nages a été remporté par Sarah Dumont (4:49.79) et Logan Vanhuys (4:23.86). Mirthe Goris (1:01.42) et Liam Fourneau (55.73) ont été sacrés sur 100m papillon. Charles Grondel (28.75) a gagné le 50m brasse et Noah Martens (15:55.33) le 1.500m libre.