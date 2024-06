Rome a été le dernier championnat de Thomas Van der Plaetsen: "J'en ai assez"

Sa 11e place aux "Europe" ne suffira pas à le qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris via le classement mondial "Road to Paris".

"Et je ne vais pas non plus faire une dernière tentative", a-t-il expliqué. "Mon corps a besoin de plus de deux semaines pour récupérer. Peut-être que je participerai à une compétition après les Jeux, mais c'est de toute façon ma dernière année. J'en ai assez, surtout de tout ce système de World Ranking. Avant, on gagnait en clarté en réussissant les minimas. Maintenant tout le monde accumule des points de classement, si bien qu'on arrive déjà fatigué dans les grands championnats. C'est de loin la période la moins agréable de ma carrière".