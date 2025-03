Propos virulents sur l'immigration, incident diplomatique: la virée hallucinante de Conor McGregor chez Donald Trump

Partager:

Invité à rencontrer Donald Trump à l'occasion de la Saint-Patrick, le champion irlandais d'arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor a eu droit à tous les égards lundi à la Maison Blanche.

Le compte officiel du président américain sur X a publié une photographie de Conor McGregor, accusé dans plusieurs pays de viol et violences, et de Donald Trump dans le Bureau ovale. Le compte de la Maison Blanche a aussi diffusé une vidéo du sportif, habillé d'un costume dans les tons verts, souhaitant un "Happy Paddy's Day" aux Américains, une joyeuse fête nationale irlandaise, célébrée tous les ans le 17 mars. "Le racket de l'immigration illégale cause des ravages dans notre pays", avait auparavant dit Conor McGregor lors d'une courte séance de questions-réponses dans la salle de presse de la Maison Blanche. "L'Irlande est peut-être sur le point de perdre son identité", a-t-il encore lancé. "Je suis ici pour parler de ce problème" et pour "écouter" Donald Trump, a encore dit cette superstar du MMA, un sport mêlant de nombreuses techniques de combat, et pouvant se révéler très violent.

"Les remarques de Conor McGregor sont fausses, et ne reflètent pas l'esprit de la Saint-Patrick, ni l'opinion du peuple irlandais", a réagi sur X le Premier ministre irlandais, Micheal Martin. Accusations de viol Pendant sa campagne électorale, Donald Trump s'est appuyé sur des vedettes et des promoteurs du MMA, une discipline très populaire auprès d'une partie de l'électorat masculin. Il y a quelques jours, lors d'une visite du Premier ministre irlandais à Washington, le républicain de 78 ans avait dit être un admirateur de Conor McGregor.

Surnommé "The Notorious", ce dernier est l'une des plus grandes stars mondiales de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus célèbre et rémunératrice ligue de MMA.

Il est connu pour son tempérament agressif, provocateur, et s'est aussi fait remarquer pour des sorties anti-immigration. En novembre 2024, l'athlète a été condamné au civil par la justice irlandaise à verser des dommages et intérêts à une femme qui l'accusait de l'avoir "brutalement violée et battue". Il a depuis été attaqué devant la justice civile fédérale américaine par une femme l'accusant de l'avoir agressée sexuellement à Miami en juin 2023.