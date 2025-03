Magnifique performance aux Mondiaux de shorttrack: la Belge Hanne Desmet décroche l'or sur le 1000m

Elle a produit son effort dans l'avant-dernier tour quand elle est parvenue à se glisser à la corde entre l'Italienne Arianna Fontana et Sarault dans le dernier virage pour prendre la tête juste avant le dernier tour et ensuite s'imposer sans difficulté.

Hanne Desmet’s perfect inside pass and unmatched endurance earned her the 1000m gold! She’s joined on the podium by Courtney Sarault and Xandra Velzeboer. Epic celebrations all around! #WorldShortTrack pic.twitter.com/QSNH9sUfb4