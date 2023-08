Ruben Gommers éliminé en huitièmes de finale en BMX

Ruben Gommers a été éliminé en huitièmes de finale des compétitions de BMX des championnats du monde de cyclisme samedi à Glasgow en Écosse. Mathijn Bogaert et Mathijs Verhoeven ont été sortis au premier tour.

Deuxième de sa série du premier tour, Gommers a terminé 6e et dernier de sa série en huitièmes de finale alors que seul le top 4 se qualifiait pour les quarts de finale. Bogaert et Verhoeven ont eux terminé respectivement 7e et 5e de leur série au premier tour. Lors du repêchage, ils ont échoué aux portes du top 2 qui se qualifiaient pour les huitièmes de finale.

Chez les élites dames, aucune Belge n'a pris le départ, Elke Vanhoof ayant subi une triple fracture de la colonne vertébrale au mois de juin.