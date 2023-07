Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen réalisent les minimas sur 1500m en vue des Mondiaux

Tant Verheyden et Vermeulen ont signé à cette occasion leur record personnel, celui de Verheyden était de 3:34.84 (18 juin dernier à Tomblaine), celui de Vermeulen de 3:34.97 (8 juillet à Courtrai). Ils se sont hissés aux deuxième et quatrième places du classement belge de tous les temps. Seul le record de Belgique de Ismael Debjani (3:33.06), premier, et Christophe Impens (3:34.13), troisième, les devancent.

"Est-ce que c'est une surprise pour moi ? Non", a déclaré Verheyden après la course. "Je peux paraître un peu arrogant, mais je savais que j'avais ce qu'il fallait. J'ai couru en 3:34 en juin, puis j'ai suivi un entraînement en altitude qui a porté ses fruits. Je ne suis rentré chez moi que depuis deux jours. La Nuit de l'Athlétisme est une course magique où je cours toujours bien, et elle l'a prouvé une fois de plus. Le fait que Jochem Vermeulen soit sur mes talons m'a aidé, car je voulais absolument terminer premier Belge. Aux championnats du monde, je veux atteindre les demi-finales. Je l'ai raté de peu l'année dernière. Atteindre la finale me semble un peu trop ambitieux".

Vermeulen était lui aussi aux anges. "Cela fait depuis les Mondiaux U18 en 2015 que je n'ai pas participé à un autre tournoi international", a-t-il déclaré après coup. "Les années ont été longues et difficiles, chargées de blessures, et je suis très heureux de participer aux championnats du monde avec les "grands garçons"."