Rugby: le All Black Cam Roigard, blessé à un genou, absent au moins six mois

Le demi de mêlée international néo-zélandais Cam Roigard, victime d'une rupture du tendon rotulien du genou gauche, sera absent au moins six mois, a annoncé mercredi son club des Wellington Hurricanes.

Roigard, 23 ans et qui compte cinq capes avec les All Blacks, s'est blessé samedi lors d'une rencontre de Super rugby face aux Otago Highlanders et a été opéré mardi à Auckland. "Si tout se passe bien durant sa rééducation, il pourrait être de retour d'ici six mois", a commenté un porte-parole des Hurricanes, cité dans un communiqué.