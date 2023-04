Rugby/Mondial-2023: Kolisi opéré, l'Afrique du Sud à genoux ?

Les Springboks et leurs supporters retiennent leur souffle: la décision, tant redoutée, est tombée et n'incite guère à l'optimisme.

Kolisi (75 sélections et 45 points sous la maillot sud-africain) s'est blessé samedi dernier lors d'une rencontre de l'United Rugby Championship (championnat opposant des équipes galloises, irlandaises, écossaises, italiennes et sud-africaines) entre son club des Sharks et le Munster, à Durban.

A l'annonce de sa blessure, deux scénarios étaient évoqués dans l'entourage des Springboks: "Si on lui recommande une opération, et qu'il accepte, il ne rejouera probablement plus cette année", avait déclaré en début de semaine à l'AFP une source au sein de la Fédération sud-africaine de rugby.

"L'autre option, c'est de laisser la blessure guérir, mais ça peut prendre environ quatre mois, ce qui veut dire qu'il ne rejouerait pas avant septembre", avait-elle poursuivi.

Après son opération, sa participation au prochain tournoi planétaire semble grandement compromise, mais l'entourage du joueur refusait vendredi de faire une croix sur la Coupe du monde.

"Il reste l'espoir qu'il soit rétabli à temps (...) On ne va pas tirer des conclusions dans un sens comme dans un autre, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut aujourd'hui savoir combien de temps il lui faudra pour être opérationnel", a insisté un autre membre de son entourage.

Une certitude, le temps presse.

Il semble d'ores et déjà acquis qu'il ne pourra pas participer à l'édition 2023 du Rugby Championship avec les réceptions de l'Australie le 8 juillet et de l'Argentine le 29 et dans l'intervalle un déplacement en Nouvelle-Zélande le 15.

Idem pour les matches de préparation à la Coupe du monde en août contre l'Argentine (05/08), le pays de Galles (19/08) et la Nouvelle-Zélande (25/08).

L'Afrique du Sud qui n'a pas rassuré ses supporters lors d'une tournée automnale mitigée (deux défaites en Irlande 19-16 et en France 30-26, deux victoires en Italie 63-21 et en Angleterre 27-13) entamera la défense de son titre mondial contre l'Ecosse à Marseille le 10 septembre, et rencontrera ensuite l'Irlande, la Roumanie et les Tonga dans le groupe B.

Avec Kolisi ?