Sam Van Rossom achève son immense carrière sur un doublé

"Cela a été une année fantastique, un super groupe avec un parfait esprit d'équipe. Je suis vraiment heureux pour eux tous également. Je ne me rends pas encore bien compte que c'est fini. Peut-être en rentrant à la maison. Même si mon genou m'a laissé en paix, je pense que la décision d'arrêter était la bonne. J'aurais sans doute été frustré de me voir être moins performant. Pas de regret donc. Sur le fond, je pense que tout jeune je n'aurais pas pu rêver d'une telle carrière, alors il faut être satisfait. Ce qui va me manquer le plus? Sans doute la camaraderie des vestiaires et puis le jeu bien sûr…"

A la question de savoir quel serait son futur, le neo-retraité a répondu : "D'abord un peu de repos, ensuite il n'est pas impossible que l'on me revoie dans le monde du basket."