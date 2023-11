Ski alpin: la seconde descente de Zermatt-Cervinia également annulée

"En raison des fortes chutes de neige qui ont débuté tôt ce matin, ainsi que du vent fort, compte tenu des prévisions du jour et pour garantir la sécurité de tous", le jury et les organisateurs ont renoncé à cette deuxième course, explique une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram.

L'étape, avec les courses hommes ce week-end et femmes le week-end prochain, a été repoussée de deux semaines cette année, et les conditions déjà hivernales ont permis la tenue du premier entraînement mercredi.

Mais le retour des flocons a contraint à annuler les deux autres séances jeudi et vendredi, avant que la neige plus abondante encore n'empêche de lisser la piste pour laisser s'élancer les concurrents à plus de 100km/h ce week-end, surtout par grand vent et sur une piste qu'ils découvrent encore.