Ski alpin: Odermatt se rassure et fait frémir la concurrence avant les Mondiaux

Ralenti par une alerte à un genou qui l'a privé de deux courses, Marco Odermatt a repris son impressionnante marche en avant en Coupe du monde de ski alpin, en dominant samedi le premier des deux super-G programmés à Cortina d'Ampezzo.

Un coup au genou gauche avait pu faire naître le doute, Odermatt l'a dissipé avec brio. Le Suisse qui avait fait l'impasse sur la deuxième descente de Kitzbühel le week-end dernier et sur la slalom géant de Schladming mercredi n'a pas fait de détails à dix jours du coup d'envoi des Championnats du monde 2023 de Courchevel/Méribel.

Il a signé sa septième victoire de la saison, la troisième en super-G, avec 35/100e d'avance sur Kilde, leader de la Coupe du monde de la spécialité en début de journée, et 49/100e sur l'Italien Mattia Casse.

Parti avec le dossard N.14, le vainqueur de la Coupe du monde 2021-22 a fait la différence dans le deuxième tiers du parcours, en négociant au mieux un enchaînement de courbes qui a piégé de nombreux concurrents parmi les premiers partants.

Il totalise désormais 1.286 points, soit 213 de plus que Kilde (2e, 1.073 pts) et 507 de mieux qu'un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant (3e, 779 pts).

Mieux encore, "Odi" a délogé Kilde de la première place de la Coupe du monde de super-G, ce qui ne manquera pas d'agacer le Norvégien qui reste en tête du classement mondial de la descente.