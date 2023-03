Sport de haut-niveau et maternité, un casse-tête toujours d'actualité

Comme l'a montré récemment le cas de la navigatrice Clarisse Crémer, privée du Vendée Globe 2024 après avoir mis au monde sa fille en novembre, concilier sport de haut niveau et maternité reste compliqué, malgré quelques avancées.

Le résultat d'une enquête menée il y a deux ans par un groupe de travail associé au ministère des Sports est sans appel: une majorité (61,6%) des centaines de sportives interrogées estiment qu'il est difficile de devenir mère pendant leur carrière.

"Le sport est un milieu qui demeure conservateur. On y retrouve de nombreuses idées reçues sur ce que les femmes ne devraient pas faire ou ne pourraient plus faire une fois devenues mères", a expliqué à l'AFP la sociologue du sport Catherine Louveau.

Peur d'une baisse des performances, pause prolongée dans un environnement ultra-compétitif, manque de soutien des sponsors, la grossesse est encore vue comme une "prise de risque" par de nombreuses athlètes qui préfèrent renoncer ou attendre la fin de leur carrière.

Mais pas toutes. La navigatrice Clarisse Crémer, femme la plus rapide de l'histoire lors du Vendée Globe, est devenue mère en novembre dernier... et a été débarquée quatre mois plus tard par son sponsor Banque Populaire.

Pendant sa grossesse, elle n'avait pas participé aux premières courses qualificatives pour la prochaine édition et ses chances d'être au départ étaient devenues inexistantes, selon le groupe bancaire, qui a rejeté la faute sur l'organisateur de la course.